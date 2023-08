Gazzetta - Colombo sì, Colombo no? Intanto il Milan valuta due centravanti

In una sessione estiva di mercato in cui il Milan è stato protagonista, c'è ancora qualche nodo da sciogliere per la dirigenza rossonera. Uno di questi riguarda il ruolo di vice Giroud. Il centravanti francese ha una primavera in più sulle spalle: il suo apporto non è messo in discussione ma merita anche di tirare il fiato più spesso, specialmente se Pioli vuole un rendimento costante.

Dilemma Colombo

Come riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, l'unica vera alternativa di ruolo a Giroud che il Milan conta tra le sue fila è Lorenzo Colombo. Classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Milan e reduce dalla prima stagione in Serie A (in prestito) con il Lecce. Nonostante i molti acquisti in attacco, nessuno dei nuovi innesti è una punta naturale. Solo Noah Okafor può essere adattato nel ruolo, come è successo ieri nel primo tempo dell'amichevole contro il Novara, ma pare più una soluzione alla Rebic o Origi dal punto di vista tattico. Esperimenti non andati benissimo negli ultimi tempi. La dirigenza rossonera si trova ora davanti a un bivio: Colombo sì? Colombo no? Si tratta di capire se Furlani, Pioli & Co. ritengano il classe 2002 pronto per reggere il peso della punta di riserva del Milan. In caso contrario Colombo sarebbe girato in prestito (Genoa in pole) e da via Aldo Rossi avrebbero circa due settimane per chiudere un nuovo attaccante.

Due nomi

In questo senso, prima di arrivare a una conclusione definitiva, la dirigenza rossonera si sta già tutelando con un paio di nomi. Non c'è nulla di concreto con nessun giocatore o club ma solo valutazioni in corso su profili giovani ritenuti interessanti, entrambi già comparsi in passato sui radar del Diavolo. Il primo è Hugo Ekitike, cercato dopo essersi messo in mostra al Reims e finito al Psg che oggi lo considera fuori dal progetto. Classe 2002, nell'ultima stagione ha segnato appena 3 gol in 25 partite. La sua valutazione è alta, circa 20 milioni: eventualmente bisognerà capire se dalla Francia apriranno al prestito oppure aspettare che con l'avvicinarsi della chiusura del mercato le pretesi si abbassino. L'altro indiziato è Armando Broja, attaccante albanese del Chelsea. Il classe 2001 è reduce da un infortunio al ginocchio che lo ha messo ko lo scorso dicembre: per questo si tratterebbe di una scommessa. D'altro canto, sulla carta, l'operazione sarebbe più semplice: da Londra aprirebbero al prestito e con il Chelsea i rapporti sono ottimali. Come detto, però, tutto dipenderà dalle decisioni che verranno prese nei prossimi giorni su Colombo.