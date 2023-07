Gazzetta - Cosa rimane di Juve-Milan: Reijnders bene, calci piazzati contro male

L'amichevole tra Juventus e Milan, giocata due notti fa a Los Angeles ha iniziato a fornire alcune prime indicazioni interessanti sia tattiche che tecnico-individuali sulla squadra di Stefano Pioli, a circa tre settimane dall'inizio del campionato in casa del Bologna. Tra volti nuovi che promettono bene e vecchi talloni d'Achille ecco cosa è emerso dal derby italiano in California.

Tijjani c'è

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport questa mattina Tijjani Reijnders, nuovo acquisto per il centrocampo del Milan che oggi festeggia 25 anni, è sembrato già essere il "padrone del centrocampo" nella sfida contro la Juventus. Fisicamente, come tutti i suoi compagni a causa dell'inizio stagione e dei carichi di lavoro, ha ancora un po' le gambe imballate ma ha già messo in mostra parte del repertorio che potrà portare in dote al Milan nella prossima stagione. Una sgasata con cui ha seminato il centrocampo della Juventus e alcune imbucate filtranti molto interessanti. Ancora deve trovare le misure con i suoi nuovi compagni ma l'antipasto che l'ex AZ ha offerto lascia l'acquolina in bocca per il futuro. Maggiori indicazioni emergeranno dai test con Barcellona e Monza. Ma l'impressione è che sia davvero un centrocampista box-to-box come ha detto di essere.

Vecchi incubi

Se Reijnders promette bene, la fase difensiva sui calci piazzati non tanto. Al netto delle difficoltà e insidie che il pre campionato offre ogni anno a livello tattico, c'è da sottolineare come il Milan abbia patito spesso le situazioni da palla inattiva, anche nell'ultima stagione. Nel derby di Champions e ancora prima in quello di Supercoppa, nella folle rimonta della Roma a inizio gennaio... solo per citare alcuni esempi. Anche contro la Juventus i rossoneri hanno preso due gol da situazione di palla inattiva: specialmente il primo ha fatto male, quando la difesa rossonera non è stata reattiva nell'allontanare il pallone ondeggiante davanti alla porta di Maignan. Con il Real Madrid gli errori erano stati individuali e di concentrazione, con il Lumezzane l'unica occasione della squadra di Lega Pro era arrivata da corner. Così come il Milan, anche grazie all'innesto di Pulisic, sembra essere migliorato nei piazzati in fase offensiva, ora ci si attende un upgrade anche in fase difensiva.