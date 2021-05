Gazzetta - Cuadrado-Theo, CR7-Kjaer e Bentancur-Calha: ecco i duelli decisivi in Juve-Milan

Manca sempre meno al big match di domenica sera tra Juventus e Milan, che rischia di essere decisivo per i sogni Champions delle due squadre. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega che ci saranno tante sfide nella sfida che potrebbero decidere il risultato finale della partita: tra i confronti più interessanti ci sono per esempio quello tra Cuadrado e Theo Hernandez, quello tra Cristiano Ronaldo e Kjaer e infine anche quello tra Bentancur e Calhanoglu.

CUADRADO-THEO: giocano in difesa, ma il gioco offensivo della due squadre passa parecchio anche dai loro piedi. Il laterale bianconero è primo per occasioni create nella formazione di Pirlo e senza di lui e i suoi dribbling la Juventus è più prevedibile. Lo stesso discorso vale per il terzino milanista la cui velocità e spinta sulla fascia sinistra sono tra le armi più importanti dalla squadra di Pioli.

CR7-KJAER: tanto diversi, quanto fondamentali per le due squadre. Senza i gol del portoghese chissà dove sarebbe la Juventus, mentre il danese, arrivato a gennaio 2020 nello scetticismo generale, è diventato un leader e un punto fermo inamovibile del Milan di Pioli. La sua esperienza sarà fondamentale anche per fermare proprio Ronaldo.

BENTANCUR-CALHANOGLU: i due si dovranno marcare a vicenda e chi avrà la meglio porterà un grande vantaggio alla propria squadra visto che entrambi sono le fonti di gioco principali delle due formazioni. Non è un mistero che se il turco gioca bene, allora anche il Milan gioca bene e crea più occasioni da gol. Juventus-Milan di domenica si giocherà molto in questa zona di campo e in questo duello che si preannuncia davvero interessante.