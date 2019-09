Gazzetta - Da Suso a Paquetà, Piatek e Romagnoli: Giampaolo si affida agli uomini-derby

Li chiamano uomini-derby. Sono giocatori in grado di fare la differenza nelle gare che contano davvero. Come le stracittadine, appunto. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Marco Giampaolo - così come il collega Antonio Conte, ovviamente - stanotte si affiderà a loro.

GOL E GIOCATE - Suso, ad esempio, sa bene come far male all’Inter. Lo ha già fatto altre volte e la speranza del tecnico è che possa ripetersi anche oggi. Il pistolero Piatek è stato decisivo a Genova (altro derby caldissimo del nostro calcio) e ora, dopo essersi sbloccato a Verona, si augura di ripetersi nella serata più importante. Anche Paquetà, a Rio de Janeiro, ha incrociato più volte i rivali cittadini, finendo spesso tra i protagonisti. Condannato al paragone con Kakà - osserva la Gazzetta - il brasiliano cerca il gol nel derby che Ricky trovò al primo colpo.

ESPERIENZA E LEADERHIP - Lucas Biglia ha respirato l’aria della stracittadina anche a Roma, per quattro stagioni. La sua esperienza può far comodo a Giampaolo, che sta pensando di lanciarlo dal primo minuto. E poi c’è Romagnoli, che oggi cerca un derby da capitano, anche per medicare la bocciatura di Mancini. Qualcosa di forte, tipo il gol all’83esimo che poi chiamò il 2-2 di Zapata nella rocambolesca partita del 2017.