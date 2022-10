Gazzetta - Diaz, Origi, Leao: Milan show contro il Monza, i rossoneri tornano in vetta per una notte

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Quarta vittoria di fila e primo posto in classifica almeno per una notte. In quella che doveva essere una partita "romantica" secondo Palladino, ma che i rossoneri giocano solo per vincere. Il Milan non ha pietà per il Monza di Berlusconi e Galliani. Quattro gol, uno più bello dell'altro, facendo show a San Siro: decidono una doppietta fenomenale di Brahim Diaz, la prima volta di Origi e il subentrato Leao.

E' un grande Diaz

La mossa di Pioli è vincente: rinnegato il 4-2-3-1, i rossoneri passano al 4-3-3 con Brahim Diaz mezzala. Ed è proprio in quella posizione che il fantasista spagnolo, in grande forma in questo avvio di stagione, riceve palla di Tatarusanu e replica l'azione già vista contro la Juventus: partenza da metà campo, strapotere fisico su Barberis e gol in scivolata a lasciare sul posto Di Gregorio.

Ora la Champions

Nonostante la grandissima prestazione, Stefano Pioli non può stare mai tranquillo. Anche ieri sera contro il Monza i rossoneri hanno perso altri due giocatori: Dest e Brahim Diaz. Il tecnico rossonero ha detto che non sembra essere nulla di grave, ma li sostituirà dovrà farsi trovare pronto, anche perché il Milan avrà un tour de force importante, giocando ogni tre giorni da qua fino al Mondiale e con una qualificazione in Champions da lottare.