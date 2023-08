Gazzetta - Dopo l'esclusione, riecco Origi: Pioli lo richiama per le amichevoli in attesa di acquirenti

Dopo essere scomparso nell'ultimo campionato, chiuso con due gol, Divock Origi non è neanche stato convocato per la tournée americana che ha aperto la nuova stagione rossonera. L’ultima immagine della storia di Origi con il Milan resterà quella in cui Pioli, contro la Juventus, gli ordina di darsi una mossa: "Divock, svegliati!", scrive la rosea. Il belga è considerabile, dunque, fuori dal progetto Milan.

Rientro

Nonostante sia in uscita, però, Divock rientra in gioco e sarà della squadra nelle prossime amichevoli contro Monza, Trento e Novara. Sarà Pioli, poi, a decidere se e quanto utilizzare il giocatore. Un'idea, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere quella di rimetterlo in vetrina per attirare possibili nuovi acquirenti.

Rifiuto

Negli ultimi giorni, l'attaccante belga non ha considerato nessuna offerta: dalle propoposte arabe a quella turche, passando anche da quella della Bundesliga. Resterebbe in gioco il West Ham, prossimo a vendere Scamacca all'Atalanta. Ma Divock, finora, si è mosso da difensore, rifiutando tutte le proposte arrivare.