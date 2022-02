Gazzetta - Ennesimo torto arbitrale, il Milan non ci sta: per la prima volta protesta anche la dirigenza

MilanNews.it

Adesso basta! O meglio, il Milan dice basta! Era ora, aggiungiamo noi. All’ennesimo torto (grave!) subito, anche la dirigenza esce allo scoperto, manifestando davanti a telecamere e microfoni il proprio disappunto. Perché l’errore commesso nel match contro l’Udinese è inaccettabile ai tempi del tanto decantato VAR.

Maldini attacca, ma con eleganza

Dopo la topica di Serra in Milan-Spezia (con il fischietto torinese addirittura consolato dai giocatori a fine partita), un’altra clamorosa svista toglie ai rossoneri punti preziosi in chiave scudetto. E per la prima volta, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non soltanto Pioli ma anche un dirigente, Paolo Maldini, si pronuncia sulle sviste arbitrali. Senza scomporsi, con l’eleganza che ha sempre contraddistinto lo storico capitano milanista, ma con ferma decisione.

Esordienti a San Siro: perché?

"Il VAR è uno strumento che dovrebbe togliere il dubbio, usato in questa maniera fa male", sottolinea Maldini, che poi si sofferma su un’altra, inaccettabile situazione: "Questo è il messaggio che trasmetterò a chi si occupa di queste cose: il Milan è in testa alla classifica e con tutto il rispetto per chi ha meno esperienza non può avere sempre arbitri esordienti". Insomma, il Milan non ci sta e adesso passa all’attacco. Era ora, ripetiamo noi.