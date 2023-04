Gazzetta - Felice e ritrovato: Leao, è il momento ideale per il rinnovo

IL SORRISO DI LEAO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Leao è tornato finalmente a giocare con il sorriso, cosa che non gli succedeva da un po' di tempo e anche il suo rendimento ne aveva risentito. Il periodo complicato è finalmente alle spalle e quindi se c’è un momento per sedersi a un tavolo e arrivare a un accordo per il rinnovo è proprio questo. Rafa non ha mai nascosto di voler restare al Milan e spinge da tempo per questa soluzione, ma la trattativa resta complicata per i soliti motivi, in primis la famosa multa che il giocatore deve pagare allo Sporting Lisbona.

DOPO LA CHAMPIONS - Un nuovo appuntamento tra le parti non è stato ancora programmato, ma l'idea è di rivedersi dopo il 18 aprile, giorno in cui ci sarà il ritorno dei quarti di Champions League in casa del Napoli. Il passaggio del turno porterebbe nuovi importanti introiti nelle casse del Milan, soldi che potrebbero appunto tornare molto utili in questa trattativa. La distanza tra domanda e offerta c'è e va colmata e una mano potrebbe arrivare proprio dalla Champions.