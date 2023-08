Gazzetta - Fenerbahce in pressing per Krunic: ricca offerta al giocatore. Il Milan chiede 15 milioni (e lavora al piano B)

vedi letture

Dopo la tournée americana che ha visto amichevoli di prestigio giocate dai rossoneri contro Real Madrid, Barcellona e Juventus, la squadra di Stefano Pioli oggi farà ritorno a Milanello per continuare le ultime due settimane di preparazione prima di tornare a fare sul serio in campionato. Tra questi c' anche Rade Krunic, che riparte da dove aveva lasciato nella tournée: al centro del centrocampo.

Offerta

A Istanbul si preparano ad alzare il pressing sul Milan, scrive la Gazzetta dello Sport. Il Fenerbahce vuole Krunic e Rade ricambia, vista anche la ricca offerta proposta al giocatore, circa 3,5 milioni di euro all'anno. Ma i 5 milioni messi sul piatto dal club turco non vanno bene ai rossoneri, che potranno concretizzare la cessione del giocatore davanti ad una cifra che arriva a 15 milioni di euro.

Sostituto

Mentre si oppone alle offensive turche, il Milan lavora comunque al piano B: una pista porta a Dominguez del Bologna, dove l'argentino detta legge da tre anni nel centrocampo rossoblu. Il classe '98 èn il profilo ideale per i rossoneri, viste le caratteristiche da mediano che ha in mentre Pioli e anche una buona esperienza in campionato.