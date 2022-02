Gazzetta - Giroud guida il Milan a Salerno: sempre più leader, il francese si è preso la scena

Spazio a Giroud, l’uomo del momento. In attesa del ritorno di Ibrahimovic, sarà il francese a guidare l’attacco del Milan a Salerno. 7 gol in 16 partite, 10 inclusa la Coppa Italia, e una presenza scenica da leader dentro e fuori dal campo: come riporta La Gazzetta dello Sport, Olivier si è preso la scena e se la gode.

Milanisti pazzi di lui

Partito da vice, Giroud - sfruttando anche lo stop di Ibra - è riuscito a guadagnarsi un posto da primo piano nel reparto avanzato del Milan. I tifosi lo adorano, osserva la rosea, e Pioli ne sfrutta tutta l’esperienza e l’abilità in area di rigore. Dopo aver ribaltato l’Inter nel derby, Giroud non ha intenzione di fermarsi: se oggi il giovane Milan può sognare lo scudetto è anche grazie al peso del suo nove.

A caccia di gol fuori casa

La stagione dell’ex Chelsea è un crescendo che non ha ancora toccato il suo apice. Giroud, infatti, insegue ancora un gol lontano da casa. Finora ha segnato sempre e solo a San Siro, derby “in trasferta” compreso: ci riproverà stasera a Salerno, contro la difesa più bucata della Serie A. Olivier, dicevamo, vuole continuare a volare.