Gazzetta - Giroud scalpita in vista dell'anno nuovo: gol e rinnovo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ce n'è ha 36 anni, il Milan compra attaccanti più giovani, ma il titolare rimane sempre lui: Olivier Giroud. Ed è giusto che sia così dopo che il bomber francese ha dimostrato per tutto il 2022, sia in rossonero che in nazionale, di starci ancora benissimo a questi livelli e di poter essere decisivo sia dentro che fuori dal campo. Il 2023, fin da gennaio, gli presenterà nuove sfide.

Vista Salerno

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, Giroud sarà a Milano, così come Theo Hernandez, a partire dal 30 dicembre. Per questo motivo, dopo alcuni di giorni di pausa e stasi dopo le fatiche del Mondiale, è molto difficile che il numero 9 rossonero possa partire dal primo minuto contro la Salernitana il 4 gennaio. Molto più verosimile che il suo contributo possa arrivare a partita in corso. Anche perché il mese di gennaio sarà intensissimo per la squadra di Pioli che avrà bisogno di un Giroud letteralmente formato 2022, capace di essere decisivo e leader dello spogliatoio. L'esito del Mondiale è stato negativo ma il torneo di Olivier è stato superlativo e il francese, dopo qualche giorno di meritato riposo, non vede l'ora di rimettersi all'opera con il Milan, alla caccia di nuove sfide e obiettivi.

Volontà di rinnovo

Nel mese di gennaio Olivier si incontrerà anche con il suo agente Manuello che poi sarà protagonista al tavolo di Maldini e Massara per trovare l'intesa sul rinnovo di contratto di Giroud. La scadenza dell'accordo in essere è fissata per la prossima estate ma non c'è troppa fretta perchè il Milan è super convinto delle qualità del giocatore e dell'apporto che dà in campo e fuori, il bomber con la 9 si è rigenerato per l'ennesima volta nella sua carriera a Milano e non ha motivo di andare via. Non c'è fretta ovviamente anche se il 2022 di Giroud, concluso con un Mondiale ottimo, fa comunque drizzare le antenne alla dirigenza rossonera che vuole anticipare eventuali big europee che volessero fare affidamento su un giocatore dalla certa esperienza come il francese. Il Milan gli offrirà un nuovo contratto da 3.5 milioni ma è possibile che la richiesta del giocatore sia un pochino superiore specialmente dopo le prestazioni dell'ultimo anno: con i bonus si potrebbe raggiungere la quadratura del cerchio. Quello che è certo è che si va avanti senza paura e con grande fiducia.