Gazzetta - Higuain: "Grazie Milan, mi hai ringiovanito. Qui per vincere subito. E su Gattuso e derby..."

Ma quale maledizione... Il Milan aveva solo bisogno di trovare un vero “nove”, un bomber coi fiocchi. Finalmente, dopo anni e anni di tentativi (non sempre low cost) andati a vuoto, ecco Gonzalo Higuain, uno dei migliori centravanti in circolazione sul pianeta calcio. Ed è subito musica. O meglio, gol. Tantissimi gol. In vista del derby, il campione argentino ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

"Tutti derby hanno un sapore speciale - ha dichiarato - e stavolta sarà lo stesso, anche perché è il primo col Milan. Sarà bello giocarlo. Stiamo vivendo l’attesa con tranquillità, concentrazione e voglia di fare bene. Il fatto che San Siro sarà quasi tutto dalla loro parte per noi sarà una spinta in più. Questo è un derby caldo, assomiglia a quello di Madrid. Noi abbiamo i mezzi per vincere. l Milan vincerà... per avere la consapevolezza di non essere inferiori a nessuno. Se ce l’avremo, porteremo la partita dalla nostra parte".

Parole da leader, di un big che in rossonero ha finalmente (ri)trovato il suo centro di gravità permanente: "Mi sento bene, sto attraversando un momento di forma ottimo e quindi lo sto sfruttando, anche grazie a un mister capace di esprimere il calcio che piace a me. Spero che tutto continui così. Al Milan è come se mi fossi tolto 4-5 anni. Sono tornato all’epoca di Napoli e ne sono felice. Milanello è il calcio, il Milan mi ha dato qualcosa in più dopo un Mondiale non bello, ho trovato quello che stavo cercando. Nello spogliatoio l’approccio è stato bellissimo. Sono solo dispiaciuto per la classifica perché meriteremmo di stare più in alto, ma per il resto mi sento in un momento buonissimo della mia vita sia a livello mentale che professionale".

Nel corso dell’intervista, il Pipita ha speso parole d’elogio per Gennaro Gattuso: "Ha qualcosa di diverso, ti guarda in faccia e senti quanto ama il calcio. Lui sta provando a tirarmi fuori il meglio, e apprezzo molto chi fa così con me. La squadra sta dalla sua parte. È una persona molto intensa, che muore per suoi giocatori. Non crediate che gli allenatori siano tutti così, non ce ne sono molti. È un onore essere allenato da lui, ho fatto la scelta giusta perché mi sta migliorando. Sarri è il tecnico quello che mi ha fatto esprimere al meglio e Gattuso gli somiglia molto: ha una voglia matta di vincere che a me piace da morire".

Insomma, Higuain si sente in paradiso. Il Milan gli è subito entrato nel cuore: "Ho scelto il Milan perché mi è piaciuta la convinzione con cui sono venuti a cercarmi e la convinzione nel loro progetto. Inoltre Leonardo, Maldini e Gattuso conoscono benissimo il Milan ed Elliott ha fatto un grandissimo sforzo per me. Ho apprezzato moltissimo l’approccio avuto per prendermi. Il Chelsea? Sì, ma c’era una differenza fondamentale: qui mi hanno voluto tutti, dalla società all’allenatore. Al Chelsea mi voleva solo l’allenatore".

Adesso non resta che vincere... subito. Per Gonzalo non può aspettare: "Il Milan deve cercare di vincere tutto quello a cui partecipa. I miei obiettivi sono portare la squadra in Champions, fare più gol possibili e vincere Europa League e Coppa Italia. Il Milan ha il dovere di lottare per tutti gli obiettivi, lo impone la storia: crederci sempre. Scudetto? Per il campionato forse ci manca qualcosa, è una competizione in cui conta la continuità. Se non siamo attaccati alla Juve è per errori nostri. Ma l’Europa League e la Coppa Italia, che sono competizioni più brevi, dobbiamo provare a vincerle. E comunque a noi mancano cinque punti a causa delle partite con Napoli e Atalanta. La verità è che se crediamo nei nostri mezzi, non siamo inferiori a nessuno. Io penso a vincere quest’anno, non posso aspettarne tre. Dobbiamo avere la consapevolezza di poter vincere qualcosa già in questa stagione, perché il Milan ha i mezzi per riuscirci. E se non ce la faremo, vedremo la prossima. Però dobbiamo far capire ai tifosi che siamo in grado di fare una bella annata".