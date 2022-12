Gazzetta - I dubbi di Pioli sono rimasti: in porta e in attacco un punto di domanda

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La partita con il Psv è il passato: il Milan ha perso, anche abbastanza male, e Pioli ha potuto provare degli esperimenti in vista di Salerno. Non si può dire che siano stati un successo dal momento che sia la porta che l'attacco, a soli quattro giorni dalla ripresa ufficiale della stagione, sono una grossa incognita della squadra rossonera.

Toc, toc: chi è il vice Maignan?

La Gazzetta dello Sport di questa mattina mette per prima cosa l'accento sulla porta. Mike Maignan, contro ogni previsione e aspettativa, ne avrà ancora per un po' e questo lo si sa da almeno metà dicembre: chi c'è dietro di lui? Tatarusanu ha dimostrato qualche incertezza e non sembra garantire la sicurezza di cui ha bisogno una squadra che lotta per il titolo. Allora ieri Pioli ha provato a ributtare nella mischia il 39enne Antonio Mirante, meritevole di essersi ben comportato agli occhi del mister nel ritiro di Dubai. Il ritorno in campo del portiere italiano, però, è stato tutto tranne che indimenticabile: un po' di incertezze nelle uscite, in particolare in una, e poca reattività in occasione del secondo gol. Ormai per il 4 gennaio è impossibile trovare un sostituto dal mercato, dopo che l'Atalanta ha alzato il muro per Sportiello a gennaio: Pioli dovrà scegliere tra Ciprian e Antonio, tra chi ritiene essere il più affidabile.

Giroud pensaci tu

In attacco la situazione non è migliore, anche se il titolare in questione, Oliveir Giroud, non dovrebbe far aspettare troppo prima delm suo definitivo ritorno in campo. Nella gara di ieri contro il Psv Eindhoven, mister Pioli ha scelto come riferimento offensivo Ante Rebic, come altre volte fatto - anche con buoni esiti bisogna ammetterlo - in campionato. Il croato, però, sembra tutt'altro che in palla e dopo soli 45 minuti ha ceduto il passo a Marko Lazetic che non è riuscito a lasciare il segno e che difficilmente verrà buttato nella mischia dal primo contro la Salernitana in una partita a suo modo molto importante e forse già decisiva. Con Origi fermo ai box per un tempo ancora tutto da definire, rimane Olivier Giroud, tornato ieri a Milano, che correrà contro il tempo per essere a disposizione il prima possibile: difficile vederlo titolare all'Arechi ma magari nei minuti finali potrà dire la sua. Per il momento Pioli si dovrà affidare a Rebic.