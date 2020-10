Gazzetta - Ibra a Milanello, da oggi si rimetterà a sudare in vista del derby: è lui il deus ex machina del Milan

Ibrahimovic è tornato. O meglio, è guarito. Perché il fuoriclasse svedese, nonostante il Covid lo abbia costretto a rimanere a casa per due settimane (ha saltato quattro partite tra campionato e preliminari di Europa League), non ha mai abbandonato i suoi compagni, che ha continuato a sentire, spronare e "martellare".

LEADER - Come riporta La Gazzetta dello Sport, stamattina Zlatan si rimetterà a sudare per davvero a Milanello, dopo la toccata e fuga di ieri. Il "deus ex machina" dei rossoneri (così la rosea definisce l’attaccante) è pronto a riprendere il discorso interrotto lo scorso 24 settembre alla vigilia del match contro il Bodo/Glimt. Ibra ha cambiato testa e gambe del gruppo dal primo istante in cui ha rimesso piede a Milano, e Pioli è ben felice di riaffidargli il comando delle operazioni.

DERBY NEL MIRINO - Donnarumma e soci gli riconsegnano un Milan alla sua altezza. Mentre il gigante contava giorni e tamponi nel suo appartamento, infatti, la squadra ha ottenuto il pass per la fase a gironi dell’Europa League e ha fatto l’en plein in Serie A. Non solo: i rossoneri hanno segnato 10 gol complessivi con 7 marcatori diversi. Insomma, i ragazzi di Pioli se la sono cavata bene. Ma avere Ibra contro l’Inter sarà tutt’altra storia.