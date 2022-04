Gazzetta - Ibra tra presente e futuro: vuole vincere qualcosa con il Milan prima di decidere cosa fare

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Non me ne vado dal Milan finché non vinco qualcosa con questa squadra": queste dichiarazioni Zlatan Ibrahimovic le ha pronunciate qualche settimana fa e spiegano molto bene il suo stato d'animo. Purtroppo però un nuovo problema fisico (sovraccarico al ginocchio sinistro) lo costringerà a stare fuori almeno dieci giorni, saltando quindi sicuramente il match contro Genoa, Inter (Coppa Italia) e Lazio. La speranza è di recuperalo per la Fiorentina, ma tempi certi sul suo rientro in campo non ci possono essere.

VOGLIA DI VINCERE - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, lo svedese è concentrato solo sul presente e per ora ha messo da parte ogni possibile decisione sul suo futuro. Nonostante il nuovo infortunio, Ibra è convinto di poter avere ancora un ruolo importante in questo finale di stagione e pensa di poter trascinare i compagni di squadra verso il tricolore. Nei prossimi giorni si capirà se sarà effettivamente così oppure se la sua stagione rischia di essere già finita.

FUTURO INCERTO - Una volta conclusa questa annata, Ibrahimovic deciderà insieme al Milan cosa fare, vale a dire se continuare a giocare, magari prolungando il suo contratto con i rossoneri, oppure se, complici i suoi continui acciacchi fisici, smettere con il calcio giocato. La Rosea riferisce che il club di via Aldo Rossi non ha mai offerto un ruolo dirigenziale a Zlatan perchè perché nessuno per ora ha avuto la percezione di un suo desiderio di smettere. Vedremo se questo nuovo problema fisico cambierà i progetti dell'attaccante svedese che spera di poter avere ancora un ruolo da protagonista nella lotta per lo scudetto.