Gazzetta - Il club dà fiducia a Pioli. Ma ora va trovata una soluzione tattica. Napoli è fondamentale

Un copione già visto altre volte, specialmente nell'ultima stagione. Il Milan perde, e lo fa male seppur contro una squadra contro cui si potava "accettare" una sconfitta, e i tifosi rossoneri si dividono su Stefano Pioli. Rumorosa la fetta di sostenitori rossoneri che critica il tecnico che, però, ha la piena fiducia del club, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Ora, però, va trovata una soluzione a dei problemi che sono sembrati ricorrenti.

Soluzioni tattiche

Come suggerisce la rosea questa mattina, lato Milan si impongono, dopo una sconfitta con il Psg che nelle modalità è sembrata molto simile a quelle con Inter e Juve, delle riflessioni tattiche. La scelta del tecnico rossonero è stata chiara per tutti: aggressione alta con conseguente linea difensiva portata quasi a centrocampo. Il risultato è stato due gialli in sette minuti e poi il tracollo nel corso della sfida che ha portato al 3-0 finale. Un andamento già visto nel derby con l'Inter, in cui i rossoneri erano semplicemente naufragati, ma in parte anche contro la Juventus con il Diavolo che è rimasto in dieci uomini proprio perchè Thiaw lasciato da solo, uno contro uno, di fronte a un attaccante più veloce di lui. Per Pioli la logica è semplice: un approccio più difensivo non è nelle corde dei suoi giocatori, soprattutto quelli nuovi. C'è da dire però che nei tre veri big match della stagione, il piano gara preparato dal tecnico non ha mai funzionato.

Vitale il Maradona

Dopo tre partite perse così il problema sembra essere emerso anche nello spogliatoio rossonero e se Pioli starà sicuramente cercando una soluzione, i claciatori dovranno aiutarlo. Esempio: se il Milan non ha ancora segnato in Champions, pur creando diverse occasioni specialmente nelle prime due partite, non può solo essere colpa di Pioli. L'occasione per il riscatto, in un calendario come questo, arriva subito ma non sarà morbida. Domenica i rossoneri si ritroveranno al Maradona al cospetto di un Napoli che pare essere in miglioramento e che cercherà vendetta dopo i quarti di finale di Champions League dell'anno scorso. L'ennesimo big match di inizio stagione, questo da non sbagliare: soprattutto per rinverdire il clima a Milanello. Dopo la gara con la squadra di Garcia, i rossoneri avranno affrontato tutte le "grandi" del campionato e di avversarie ostiche, nel prosieguo del girone di andata, mancheranno solamente Atalanta e Fiorentina. Una situazione che, se il Milan dovesse macinare punti a Napoli, sarebbe più che ghiotta.