Gazzetta - Il Milan ci prova per Ceballos: i rossoneri puntano al prestito, il Real potrebbe chiedere l'obbligo di riscatto

La strada è in salita, ma il Milan, un tentativo per Dani Ceballos, lo vuole fare lo stesso: dopo l'incontro di una decina di giorni fa a Madrid tra Maldini, Boban e i vertici del Real, sono state infatti gettate le basi di questa trattativa che resta comunque molto difficile. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che lo spagnolo, fresco vincitore dell'Europeo Under 21, piace ai rossoneri sia per il suo talento che per la sua duttilità visto che può giocare sia da mezzala che da regista, ma anche da trequartista.

VOGLIA DI SPAZIO - Il giocatore ha manifestato più volte la volontà di voler giocare in una squadra in grado di dargli tanto spazio e quindi il Milan potrebbe essere un'ottima soluzione visto che Marco Giampaolo lo metterebbe al centro del suo progetto. Il problema per i rossoneri è che non sarà facile trovare l'accordo economico con il Real: i contatti tra le parti riprenderanno in questi giorni e i dirigenti milanisti proveranno ad indirizzare la trattativa sui binari di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

NODO FORMULA - Il club di via Aldo Rossi pagherebbe tutto lo stipendio di Ceballos, che con i suoi 4 milioni diventerebbe il secondo più pagato in rosa dopo Donnarumma, ma la nuova tassazione prevista dal Decreto Crescita permetterebbe di alleggerirne il peso in bilancio. Il Real Madrid, che ha già speso più di 300 milioni sul mercato, ha bisogno però di garanzie e per questo non escluso che possa rilanciare e chiedere di inserire l'obbligo di riscatto invece del diritto. Insomma, la strada è in salita, ma in via Aldo Rossi non hanno paura di scalare la montagna per arrivare ad un talento come Ceballos.