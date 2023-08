Gazzetta - Il Milan e Pioli hanno deciso: Krunic resta. Pronto il rinnovo da 2,5 milioni annui

vedi letture

Dopo giorni di voci e indiscrezioni, in casa rossonera sembra essere vicino alla risoluzione la questione riguardante il futuro di Rade Krunic: il centrocampista bosniaco, infatti, è stato vicino all'addio, direzione Fenerbahçe, che lo aveva tentato con un'offerta di ingaggio molto importante. Il Milan ha però deciso di trattenerlo e per convincerlo sarà blindato con il rinnovo (e adeguamento) del suo contratto in scadenza nel 2025.

KRUNIC RESTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il trasferimento in Turchia è più lontano e, a meno di rilanci del Fenerbahçe a cifre irrinunciabili, Krunic rimarrà rossonero e sarà uno dei perni centrali del nuovo 4-3-3 di Stefano Pioli. Dopo l'amichevole contro il Monza, lo stesso tecnico rossonero ha dichiarato: "Per me il centrocampo così è al completo, mi piace, sono contento dei giocatori che ho e spero di andare avanti con loro. Secondo voi manderei in campo un giocatore che non si allena bene? Sono gli atteggiamenti che contano, non le parole, e Krunic non ha mai sbagliato".

NUOVO RINFORZO? - Il rinnovo del bosniaco, al quale sarà proposto un contratto da circa 2,5 milioni di euro annui (attualmente guadagna poco più di un milione), non dovrebbe però chiudere del tutto l'arrivo di altri rinforzi in mezzo al campo visto che comunque per il rientro di Bennacer occorrerà aspettare fino a febbraio. Il nome di Nicolas Dominguez del Bologna è sempre di attualità in via Aldo Rossi, ma occhio anche all'idea Marko Grujic del Porto: il Milan ha preso informazioni sul serbo, chissà che non possa nascere a breve una trattativa concreta con i portoghesi.