Gazzetta - Il Milan prova l'affondo per Reijnders: rossoneri pronti ad alzare l’offerta all’AZ Alkmaar

Tijjani Reijnders è il grande obiettivo del Milan per il centrocampo: il giocatore olandese è infatti il chiodo fisso di Stefano Pioli che lo vorrebbe avere a disposizione il prima possibile a Milanello. Per questo, i dirigenti di via Aldo Rossi sono pronti a provare l'affondo decisivo, nella speranza di convincere finalmente l'AZ Alkmaar a dare il via libera alla sua partenza.

NUOVA OFFERTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan è pronto ad alzare la sua offerta agli olandesi (clicca QUI per leggere l'anticipazione di ieri di Milannews.it): la prima proposta rossonera da 19 milioni di euro più bonus è stata rifiutata, ora il Diavolo è pronto a mettere sul piatto una cifra fissa più alta per avvicinarsi sempre di più ai 25 milioni che chiede l'AZ Alkmaar. La sensazione (e la speranza soprattutto) è che verrà trovato presto un punto d'incontro, magari già entro la fine di questa settimana.

VOGLIA DI MILAN - Un ruolo fondamentale lo sta giocando lo stesso Reijnders che continua a volere solo il Milan, tanto da non prendere per ora in considerazione altre offerte. Non è escluso che il giocatore possa rinunciare a qualcosa a livello personale per agevolare la trattativa tra i due club e permettere al Diavolo si avvicinarsi ancora di più alla richiesta dell'AZ. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi.