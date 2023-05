Gazzetta - La cavalcata di Theo avvisa l'Inter: annichilita la Lazio di Sarri

MilanNews.it

Contro la Lazio, il Milan aveva a disposizione soltanto un risultato: la vittoria. Ma i rossoneri, come scrive la Gazzetta dell Sport, sono andati oltre: hanno vinto bene, hanno annichilito la Lazio e l’hanno condannata al fallimento offensivo, calciando ben 0 volte nello specchio della porta protetto da Mike Maignan. Ma la soddisfazione dei rossoneri è minata dall'infortunio di Rafael Leao, una delle peggiori sventure che potesse capitare a Pioli in vista del doppio derby di Champions, ma anche della delicata sfida a La Spezia.



(Dis)continuità

Con il successo di ieri pomeriggio, il Milan è salito al quinto posto in solitaria in attesa di Juventus-Atalanta. I rossoneri hanno dimezzato il distacco dalla Lazio e hanno tenuto il passo dell'Inter, che ieri ha vinto agilmente contro la Roma. Così facendo, la squadra di Pioli si è riagganciata al treno Champions, sfruttando anche un momento positivo ma discontinuo della squadra: l'ultima sconfitta risale al 18 marzo contro l'Udinese, da lì in poi sette risultati utili consecutivi e quattro clean sheet.

E poi c'è Theo Hernandez...

Nonostante l'infortunio di Leao, diventata l'unica fonte di gioco dei rossoneri nelle ultime partite, i rossoneri hanno gettato le basi del successo subito dopo la sua uscita dal campo. Pressing alto con Bennacer che recupera il pallone, Giroud si traveste da assistman per l'algerino che di mancino non sbaglia. Ma la vera perla è il raddoppio: Maignan appoggia per Theo Hernandez al limite dell'area, cavalcata di 80 metri e mancino sotto il sette, anche grazie ad una deviazione di Romagnoli.