Gazzetta - La rivoluzione di Bologna: Pioli cambia tutto. Titolari a riposo in vista del Napoli

Neanche il tempo di godersi la vittoria contro il Napoli nell'andata dei quarti di Champions League che il Milan dovrà scendere di nuovo in campo: lo farà domani alle 15 a Bologna, contro una delle squadre rivelazione di questo campionato in una partita che è importantissima per i rossoneri nella loro rincorsa al quarto posto. L'imminente ritorno di Champions al Maradona, però, sposta le priorità: l'opportunità è troppo golosa e Pioli pensa alla rivoluzione in Serie A .

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero è pronto a usare la mano pesante e domani pomeriggio al Dall'Ara farà sedere tutti i titolarissimi, ad eccezione di Mike Maignan. Come succede nei videogiochi, il Milan schiera una formazione "delle riserve" che per 10/11 è diversa da quella che ha sfidato il Napoli in Champions due giorni fa. Theo e Calabria si accomoderanno in panchina e al loro posto scenderanno in campo Florenzi e Ballo: i due centrali saranno Thiaw e Kalulu, che torna a calcare l'erba verde dopo il suo infortunio. A centrocampo dentro sia Pobega che Aster Vranckx che potrebbe dunque avere una nuova chance. Sulla trequarti è il momento di Charles De Ketelaere: all'andata contro i felsinei, seconda gironata, il suo unico vero highlight in rossonero, l'assist per Leao. A destra e sinistra il belga sarà supportato da Saelemaekers e Rebic, mentre l'unica punta sarà Divock Origi.

Martedì

Si tratta delle prime supposizioni è vero ma, essendoci così poco spazio tra un impegno e l'altro, queste teorie potrebbero non cadere troppo lontano dalla realtà. Oggi i rossoneri si alleneranno a Milanello in mattinata prima di partire nel pomeriggio verso l'Emilia: allora ne sapremo di più. La sensazione è quella di dare un turno di riposo a tutti quelli che hanno giocato contro il Napoli e che dovranno ripetersi martedì al Maradona per una partita che può fare la storia. Dunque se le indiscrezioni sulla formazione di Bologna dovessero essere confermate, quasi automaticamente verrebbe messa giù anche quella per il ritorno di Champions. La solita ormai: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Ad ogni modo che sia massiccio o solo in parte, le seconde linee rossonere avranno una grande chance domani pomeriggio e questa volta faranno bene a sfruttarla anche perché il Milan, sulla carta e non solo, non può permettersi una sconfitta.