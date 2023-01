Gazzetta - Leao, la corsa rinnovo è arrivata agli ultimi ostacoli. Domenica sfida a Mou

MilanNews.it

La sfida tra Milan e Roma di domenica sera metterà uno di fronte all'altro due talenti classe '99 del nostro campionato: Rafa Leao e Nicolò Zaniolo. Il talento portoghese è sempre più il leader tecnico della squadra rossonera e arriva alla sfida contro la Roma più alleggerito dalle questioni contrattuali: mai come adesso un accordo sembra vicino.

Corsa a ostacoli

Come riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, in questi giorni la possibilità che Rafael Leao rinnovi la sua intesa con il club rossonero si è fatta sempre più tangibile. Lo scatto psicologico è stato fatto dal giocatore una volta tornato dal Mondiale, forse rendendosi effettivamente conto quanto è importante per il Milan e quanto è centrale all'interno del progetto della rosa di Pioli. L'accordo sembra potersi trovare attorno ai 7 o 7.5 milioni di euro, bonus compresi, e il grande ostacolo della multa allo Sporting potrebbe essere al momento bypassato. Il prolungamento non sarebbe infatti più legato al risarcimento che invece rimarrebbe una questione tra il giocatore e il Lille. Gli ultimi veri ostacoli rimangono legati ai rappresentanti di Leao: l'agente attuale Ted Dimvula, il vecchio agente ancora consigliere Jorge Mendes, il papà Antonio. Ognuno vuole la sua parte e ognuno ha in testa una strategia diversa: il club dovrà riunire tutti a un tavolo per metterli d'accordo. Un altro tema è quello della clausola: il Milan vorrebbe eliminarla o quantomeno mantenerla sui 150 milioni di euro per tutelarsi ma non è detto che i procuratori di Rafa siano d'accordo. Settimana prossima previsto un incontro con Dimvula.

Roma nel mirino

Nonostante tutto il gran parlare e tutti i discorsi, Leao rimane concentratissimo sul campo ed è giusto che sia così. Il mese di gennaio è letteralmente cruciale per il Milan che si gioca la possibilità di rientrare a tutti gli effetti in corsa per lo scudetto e che punterà al primo trofeo stagionale nella partita contro l'Inter valida per la Supercoppa Italiana. Domenica intanto arriva la Roma a San Siro e Leao sarà titolarissimo: non importano le fatiche mondiali, il talento rossonero quando indossa la maglia del Milan non conosce quasi mai il significato della parola "panchina" e sarà in campo, sulla fascia sinistra, a trascinare i suoi. Lo scontro a distanza sarà anche con Josè Mourinho che, prima o poi, potrà entrare nel destino di Rafa: lo special one è in lizza per diventare Ct della nazionale portoghese, se non ora nel prossimo futuro. Futuro che vede Leao come una delle stelle più luminose del suo paese. Intanto, domenica, saranno avversari...