Gazzetta - Leao tra presente e futuro: dal record di gol in A alla questione rinnovo ancora aperta

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo essere stato decisivo in Champions League contro il Napoli con quell'incredibile sgroppata in occasione del gol di Giroud, Rafael Leao ha deciso la sfida di campionato di ieri sera a San Siro contro il Lecce con una doppietta: il primo gol è arrivato di testa, il secondo con l'ennesimo spunto personale che ha lasciato tutti ancora una volta a bocca aperta.

RECORD LEAO - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il portoghese, che sta attraversando senza dubbio il miglior momento della sua stagione, è il faro del Milan: quando accelera Leao, accelera tutto il Diavolo. Con questa doppietta, Rafa è salito a quota 12 gol in questo campionato, suo massimo di sempre in Serie A in un singolo campionato: "E’ bello segnare. Ci pensavo prima della partita, oggi dovevo fare gol" il commento dell'ex Lille dopo la partita.

FUTURO E RINNOVO - Al centro del momento di Leao c'è comunque sempre la questione che riguarda il suo futuro. Dopo le sue parole a Napoli ("Sono molto contento di essere qua, il Milan è casa mia. Se voglio rimanere? Sì, però ci sono altre cose da sistemare"), si respira ancora più ottimismo in merito al suo rinnovo, anche se c'è sempre il nodo della multa allo Sporting Lisbona che complica tutto. La volontà del giocatore e del Milan è di andare avanti insieme, ma senza la firma sul prolungamento le parole servono a poco.