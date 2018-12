Gazzetta - Mercato Milan, due obiettivi a gennaio: sempre aperta la pista Fabregas, in avanti Quagliarella è un’opzione ma c’è da fare in fretta

Lucas Paquetà è ancora in Italia in attesa di tornare in Brasile per le vacanze e di rientrare poi a Milano i primi di gennaio per iniziare a tutti gli effetti la sua avventura in maglia rossonera. Il brasiliano non sarà comunque l'unico acquisto del Milan nel mercato invernale: come ha annunciato Leonardo dopo il pareggio contro il Torino, il club di via Aldo Rossi ha infatti altri due obiettivi, cioè un centrocampista e un attaccante.

IN ATTESA - Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che per quanto riguarda la mediana resta sempre aperta la pista che porta a Cesc Fabregas. L'asse con Londra è sempre vivo, ma per l'affondo decisivo con il Chelsea servirà un po' di pazienza: fino a quanto gli inglesi non abbasseranno le proprie pretese, Leonardo non potrà partire per la capitale inglese per chiudere questa operazione.

OBIETTIVO QUAGLIA - Sfumato Ibrahimovic, che è destinato a restare a Los Angeles, in avanti Fabio Quagliarella resta un'opzione, ma i rossoneri dovranno fare in fretta se vogliono portarlo a Milanello: la Sampdoria ha infatti preannunciato all'attaccante un'offerta per il prolungamento del contratto che scade a giugno e quindi in via Aldo Rossi dovranno prendere presto una decisione su questo affare. Le alternative sono Origi del Liverpool e Rashford del Manchester United, ma entrambe appaiono ipotesi piuttosto complicate.