Gazzetta - Milan, avanti tutta: 7° successo di fila e secondo posto blindato. Ora testa all'Europa League

vedi letture

Il Milan di Stefano Pioli non si ferma più: i rossoneri hanno infatti travolto 3-0 il Lecce ieri pomeriggio a San Siro grazie alle reti di Pulisic, Giroud e Leao. Si tratta del settimo successo di fila tra campionato e coppe, cosa che non accadeva dal 2006 con Carlo Ancelotti in panchina. Con questa vittoria, il Diavolo blinda il secondo posto e arriva alla sfida di giovedì contro la Roma, valida per l'andata dei quarti di Europa League, nel migliore dei modi.

CHE STAGIONE! - A riferirlo questa mattina è La Gazzetta Sportiva che aggiunge che il Milan è salito a 68 punti in 31 giornate, un punto in più del campionato 2021-2022 che si è concluso poi con il 19° scudetto. Rispetto ad un anno fa, invece, sono ben 11 i punti in più in classifica. Sono numeri davvero impressionanti che confermano la grande stagione del Diavolo che ora è atteso giovedì da una gara molto importante contro la Roma. I rossoneri ci arrivano nel modo migliore possibile, con alcuni giocatori in formissima.

IN FORMISSIMA - Tra questi c'è sicuramente Rafael Leao che nel 2024 ha trovato una continuità incredibile: da inizio anno ha preso parte infatti a 14 gol su 18 (6 reti e 8 assist). Continua poi l'ottima stagione anche di Christian Pulisic che per la prima volta in carriera è andato in doppia cifra di gol in uno dei top 5 campionato europei. E' invece tornato al gol Olivier Giroud che non segnava da un mese.