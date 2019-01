Gazzetta - Milan, Carrasco prima scelta per l'attacco: il belga gradisce la destinazione, c'è anche l'ok di Gattuso

Si sa che nel mercato le cose possono cambiare in fretta, ma in questo momento il Milan sembra avere un obiettivo ben preciso per rinforzare l'attacco di Gattuso in questa finestra di mercato invernale: si tratta di Yannick Ferreira Carrasco che nelle ultime ore è diventato la prima scelta di Leonardo e Maldini. Anche il tecnico milanista, che aspetta un esterno in grado di armare Higuain sulla sponda opposta a quella di Suso, avrebbe dato il suo ok al suo eventuale arrivo.

NODO INGAGGIO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club di via Aldo Rossi vorrebbe strappare il belga ai cinesi del Dalian Yifang in prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Il nodo maggiore è rappresentato dall'ingaggio del giocatore che al momento guadagna tra i 10 e gli 11 milioni a stagione: se vorrà davvero tornare in Europa per vestire la maglia rossonera dovrà necessariamente abbassare le sue pretese e rinunciare a parecchi soldi. Dal suo entourage non arrivano smentite sui contatti con il Milan, destinazione che sembra essere gradita a Carrasco che ieri sui social ha messo un "like" ad una foto che lo associa ai rossoneri riprendendo le voci di mercato.

VIA BORINI - Il belga pare essere proprio il giocatore giusto per il Milan e per Gattuso che sta cercando un attaccante con le sue caratteristiche: l'ex Atletico Madrid e Monaco può infatti giocare come esterno sinistro sia in un 4-4-2 che in un 4-3-3. A fargli posto nella rosa milanista, potrebbe essere Fabio Borini, il quale è sempre più vicino al trasferimento in Cina allo Shenzhen. I prossimi giorni potrebbero essere quelli giusti per provare a chiudere entrambe le operazioni.