Gazzetta - Milan, dialogo aperto con Noa Lang: lui vuole i rossoneri, si può chiudere a 20 milioni

Maldini e Massara stanno già pensando al Milan che verrà. Non cambia, ovviamente, la politica del club: arriveranno altri giocatori giovani e di talento, italiani e non. Uno, in particolare, stuzzica l’interesse dei vertici di via Aldo Rossi. Si tratta, come riporta La Gazzetta dello Sport, di Noa Lang, 22enne olandese cresciuto nell’Ajax e diventato una stellina nel Bruges.

Caratteristiche giuste

È un profilo adatto alla filosofia della società rossonera - un talento da far maturare sotto la guida di Pioli - ed è una sorta di jolly dell’attacco, ovvero un calciatore in grado di agire in tutte le caselle della trequarti. Lang, infatti, è un destro naturale e occupa spesso la fascia sinistra, ma se la cava bene anche col piede “opposto” e può giocare tranquillamente anche sull’esterno di destra. Insomma, sarebbe la pedina ideale nel 4-2-3-1 “elastico” di Pioli, in cui molti interpreti, soprattutto alle spalle della punta, non hanno posizioni fisse e invariabili.

Le possibili cifre

Il Milan, dunque, ci sta facendo più di un pensierino. Ci sono già stati degli incontri nella sede milanista con gli agenti della Wasserman, che cura gli interessi del ragazzo, e il canale è rimasto aperto. Bisogna, però, convincere il Bruges con un’offerta all’altezza. La valutazione parte da una base di 25 milioni, cifra che Maldini e Massara contano di abbassare in sede di trattativa. Se i dirigenti rossoneri dovessero raggiungere un’intesa con l’entourage di Lang, si potrebbe chiudere intorno ai 20 milioni più bonus.