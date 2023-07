Gazzetta - Milan, ecco l'ottava meraviglia! Musah è a un passo

L'accelerata si è verificata ieri all'ora di pranzo. Anche MilanNews.it ha riportato (QUI) come per Yunus Musah sia praticamente fatta tra Milan e Valencia con la cessione di Rebic, verso il Besiktas a titolo definitivo, che ha sbloccato un po' le ostilità: i rossoneri infatti si libereranno di un ingaggio pesante. Dunque è a un passo anche il centrocampista americano classe 2000, inseguito anche lui - come Chukwueze - da diverse settimane.

Ai dettagli

La Gazzetta dello Sport questa mattina conferma esattamente quanto riportato ieri dalla redazione di MilanNews.it e sottolinea come ci sia l'accordo verbale tra i due club e che, a questo punto, si tratta solamente di definire gli ultimi dettagli. Dopodichè il contratto sarà inviato e preparato e Musah potrà finalmente raggiungere Milano, un viaggio che desidera fare da molto tempo: almeno un mese... Il costo dell'operazione sarà poco sotto i 20 milioni di euro con la rosea che scrive 18 milioni più bonus. In questo modo Furlani, Moncada e D'Ottavio saranno in grado di concludere quasi totalmente il mercato del Milan portando in dotazione a Pioli l'ottavo giocatore di questa sessione di mercato. Un altro colpo con il marchio RedBird: giovani ancora con valutazioni esagerate che abbiano ampi margini di crescita. Tutte operazioni importantissime che ora mettono il pallone nelle mani e nei piedi delm tecnico rossonero, chiamato a far girare la nuova macchina che gli è stata messa a disposizione.

A due

Musah si allena da diverso tempo a parte e ha saltato anche qualche amichevole del Valencia in questi giorni: la sua volontà è sempre stata chiarissima. Nonostante difenda i colori degli Stati Uniti, non ci sono problemi di tesseramento: possiede quattro passaporti tra cui quello italiano, per via della sua infanzia trascorsa in Veneto. Ma ciò che più importa, adesso, è come trascorrerà il suo tempo in rossonero. Pioli, che ha spinto molto perché l'affare Musah andasse in porto, lo vede come un mediano di un centrocampo a due o come mezz'ala. Non che Musah non sia capace di svolgere il ruolo di vertice basso ma è lì che l'allenatore rossonero vorrebbe impiegarlo. Anche perché la sua qualità più spiccata è quella di accelerare quando in possesso del pallone mentre in difesa è una macchina da recupero e intercetto. Ma è ancora troppo presto: ora si aspetta la chiusura definitiva e poi anche Pioli potrà decidere dove schierarlo in campo.