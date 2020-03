Gazzetta - Milan, Ibrahimovic chiede rinforzi per restare: la priorità dello svedese è un progetto forte

Resta al Milan? Lascia il calcio giocato? In soldoni: cosa farà Ibrahimovic nella prossima stagione? È questa la domanda che si pongono principalmente i tifosi rossoneri, che ovviamente sperano nella permanenza di Zlatan. Dal canto suo, lo svedese, volato a Stoccolma per stare con la famiglia, cercherà di sfruttare questi giorni per riflettere e riprogrammarsi.

PERPLESSITA’ - L’addio di Boban lo ha scosso, così come lo inquietano i dubbi sul futuro di Maldini e Pioli, col quale ha instaurato un rapporto molto schietto e produttivo. Insomma, quelli che erano i punti fermi di Ibra sono venuti - o verranno - a mancare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la perplessità di Zlatan dilaga perché non si conoscono i reali piani di investimento del club.

PROGETTO - Ibra resterebbe volentieri a fare da tutor a un gruppo giovane, ma la fuga dei manager lo lascia perplesso. Non solo: il forte attaccante avrebbe voluto per il prossimo anno una squadra forte intorno. Garanzie, dunque. Quelle che il Milan, almeno per il momento, non sembra potergli dare.