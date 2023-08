Gazzetta - Milan, idea Hjulmand se parte Krunic: c'è già stato un contatto con il Lecce, costa 20 milioni

vedi letture

L'interesse concreto del Fenerbahçe per Rade Krunic potrebbe cambiare i piani del Milan in questo ultimo mese di mercato. Per il Diavolo non è sul mercato, ma l'offerta dei turchi è molto importante dal punto di vista economico e quindi il giocatore potrebbe anche spingere per il trasferimento. Va anche detto però che i rossoneri non hanno intenzione di regalarlo e quindi andrebbe trovato un accordo che soddisfi i dirigenti di via Aldo Rossi che venderebbero il bosniaco solo per un’offerta nell’ordine dei 10-15 milioni di euro (i turchi puntano a chiudere a meno, massimo 5 milioni).

CONTATTO CON IL LECCE - In attesa di capire se questo affare andrà o meno in porto, il Milan, in caso di cessione di Krunic, dovrà prendere un nuovo mediano e un nome che potrebbe fare comodo al Diavolo è quello di Morten Hjulmand, capitano del Lecce. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che aggiunge che nelle scorse settimane ci sarebbe già stato un contatto tra le due società per parlare del centrocampista danese classe 1999 (i pugliesi hanno chiesto anche informazioni su Tommaso Pobega, ma lui vuole restare a Milanello e il Diavolo non vuole cederlo). La richiesta del Lecce per Hjulmand si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra senza dubbio importante, ma più si avvicina la fine del mercato e più i prezzi (e gli scenari) potrebbero cambiare.