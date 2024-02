Gazzetta - Milan, Kjaer in forte dubbio per il Rennes: si va verso Theo centrale e Terracciano a sinistra

Il percorso in campionato del Milan nelle ultime settimane è stato quasi perfetto: sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove giornate, i rossoneri non perdono in Serie A dal 9 dicembre. Ma ora è arrivato il momento di tornare a pensare all'Europa e in particolare al Rennes, avversario giovedì del Diavolo nell'andata degli spareggi per gli ottavi di finale dell'Europa League.

DUBBIO KJAER - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che a questa sfida il Milan arriva con un grande dubbio in difesa: Simon Kjaer, infatti, non è al 100% dopo il match contro il Napoli, nel quale ha riportato un piccolo fastidio muscolare. Dagli esami strumentali a cui si è sottoposto non è emerso nulla di grave, ma è chiaro che non è certa la sua presenza contro i francesi. In caso di forfait chi prenderà il suo posto al fianco di Matteo Gabbia al centro della difesa milanista?

DUE OPZIONI - Ci sono due opzioni: la più clamorosa sarebbe il ritorno in campo subito dal primo minuto di Malick Thiaw, mentre l'ipotesi più probabile, visto che Jan-Carlo Simic non è in lista UEFA, è il ritorno di Theo Hernandez al centro della retroguardia rossonera e l'inserimento a sinistra di Filippo Terracciano. Mancherà anche Davide Calabria, che verrà sostituito a destra da Alessandro Florenzi. In mezzo al campo ci sarà invece il ritorno dopo la squalifica in campionato di Tijjani Reijnders (Musah, Adli e Bennacer per l'altra maglia da titolare al fianco dell'olandese), mentre in attacco spazio ai "soliti" Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Giroud.