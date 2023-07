Gazzetta - Milan, la rivoluzione del centrocampo: una mediana più solida con uomini duttili

Se c'è un reparto del Milan che ha subito questa estate una vera e propria rivoluzione è certamente il centrocampo. Salutato Sandro Tonali, ceduto al Newcastle, e perso per diversi mesi per infortunio Ismael Bennacer, la mediana milanista è completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, non solo a livello di uomini, ma anche di caratteristiche.

FORZA FISICA - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il nuovo centrocampo del Milan è certamente più fisico e strutturato: Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders hanno portato chili e centimetri al Diavolo e lo si è già visto nelle prime amichevoli estive. Anche l'ultimo acquisto Yunus Musah, che verrà ufficializzato nei prossimi giorni dopo le visite mediche, porta ulteriore forza ad un reparto che nelle scorsa stagione ha sofferto troppo quando si è trovata di fronte centrocampi più fisici, come per esempio quello dell'Inter.

DUTTILITÀ - Stefano Pioli ha preteso poi anche giocatori duttili, quindi in grado di ricoprire più ruoli: Reijnders partirà da mezzala, ma potrà essere schierato anche da regista davanti alla difesa. Stesso discorso per Musah, mentre Loftus-Cheek potrà giocare anche qualche metro più avanti e fare il trequartista incursore come faceva Boateng qualche anno fa. Con questi tre innesti, la rivoluzione del centrocampo del Milan è completa, o forse ancora no visto che non è escluso un nuovo arrivo da qui alla chiusura del mercato per avere così sei mediani a disposizione di Pioli (senza contare Bennacer che resterà fuori a lungo).