Gazzetta - Milan-Lazio, duello per Ilicic: l'opzione rossonera è la preferita dello sloveno

Salvo clamorose sorprese, il futuro di Josip Ilicic sarà lontano dall'Atalanta. Soprattutto dopo le parole di Gian Piero Gasperini di qualche giorno fa: "Chi si immaginava di poter fare a meno del Papu e di Josip?". Ma se Gomez ha già lasciato il club nerazzurro a gennaio per andare al Siviglia, in teoria lo sloveno ha ancora un contratto fino al 2023. Si tratta quindi di un ulteriore segnale piuttosto chiaro che il tecnico dei bergamaschi non lo vuole più in rosa. Ma dove può andare Ilicic?

MILAN INTERESSATO - Se lo chiede questa mattina anche La Gazzetta dello Sport che spiega che la prima società a fare un sondaggio nei mesi scorsi è stato il Milan. Ora la pista si sarebbe un po' raffreddata, ma il club di via Aldo Rossi continua a seguire con grande attenzione il giocatore sloveno, il quale vive già a Milano con la famiglia e quindi gradirebbe molto la destinazione. L'Atalanta, come ha già fatto a gennaio con Gomez, non ha nessuna intenzione di fare sconti e quindi chiderà un indennizo per la sua cessione. I rossoneri, al contrario, non vorrebbero mettere sul piatto soldi per il cartellino.

OPZIONE LAZIO - Su Ilicic non c'è ovviamente solo il Diavolo: in particolare, in Italia c'è una società molto interessata a lui, cioè la Lazio che vorrebbe aumentare il tasso di qualità della sua rosa. Josip non chiuderebbe la porta ad un trasferimento a Roma, ma la sua opzione preferita resta Milano e quindi il Milan dove potrebbe giocare sia da trequartista se Calhanoglu dovesse andare via, sia a destra dove a fargli spazio potrebbe essere Castillejo.