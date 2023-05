Gazzetta - Milan, Leao vuole esserci nell'euroderby: oggi test decisivo, c'è fiducia

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao vuole esserci a tutti i costi domani sera nell'euroderby di ritorno di Champions League e alla fine, salvo clamorose sorprese, ci sarà. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il portoghese, dopo aver saltato l'andata per un problema muscolare rimediato nella sfida di campionato contro la Lazio, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo (ha saltato per precauzione solo la partitella finale) e quindi c'è fiducia e ottimismo in merito al suo recupero per il match contro l'Inter.

OGGI TEST DECISIVO - L'allenamento di rifinitura di oggi pomeriggio a Milanello sarà decisivo e dirà non solo se Leao sarà convocato da Stefano Pioli, ma anche se sarà in grado di giocare dal primo tutto. Tutto fa pensare che alla fine domani sera Rafa sarà nell'undici titolare rossonero, ma occorre aspettare ancora qualche ora per avere conferme concrete su questa sensazione. Per il match più importante della stagione e con due gol da recuperare, il Milan ha estremo bisogno del suo giocatore più forte e più decisivo.

SERVE LEAO - A Milanello tutti aspettano con ansia il recupero di Leao, così come ovviamente i tifosi milanisti che ieri si sono presentati in massa fuori dal Centro sportivo del Diavolo per dare ulteriore carica alla squadra in vista dell'euroderby di domani sera, quando servirà una vera e propria impresa per ribaltare lo 0-2 dell'andata e strappare il pass per la finale di Champions League. Sei giorni fa, senza Rafa, le cose sono andate malissimo, stavolta Leao ci sarà e in casa rossonera tutti sperano che possa dare una grande mano a fare il miracolo.