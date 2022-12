Gazzetta - Milan, nessuna certezza su quando rientrerà Maignan. Origi punta alla Roma

MilanNews.it

Archiviato il Mondiale, le squadre si stanno preparando per la ripresa del campionato. Dopo il ritiro a Dubai, il Milan sta proseguendo la sua preparazione a Milanello: se da Calabria e Diaz sono arrivate buone notizie (sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo), lo stesso non si può dire di Mike Maignan e Divock Origi, entrambi out per problema muscolari.

NUOVI CONTROLLI - Ovviamente, tra i due, la situazione più complicata riguarda il portiere francese, sul cui rientro in campo non ci sono certezze: out ormai da tre mesi, l'ex Lille sta faticando a smaltire l'ultimo infortunio al polpaccio e per questo servirà un po' di tempo in più per rivederlo in campo. Maignan farà un nuovo controllo dopo l'Epifania e la speranza dei tifosi è che possa esserci il 18 gennaio nella Supercoppa italiana contro l'Inter, ma al momento non ci sono certezze. Anzi, il timore ormai è che il recupero slitti fino alla seconda parte del mese di gennaio.

RIENTRO VICINO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport invece sulle condizioni di Origi spiega che il suo problema muscolare è meno grave e dunque non bisognerà aspettare troppo per rivederlo tra i convocati di Pioli: il belga salterà con ogni probabilità la trasferta di Salerno del 4 gennaio, ma non è escluso che possa essere recuperato per il successivo match contro la Roma in programma a San Siro l'8 gennaio.