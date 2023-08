Gazzetta - Milan, obiettivo Lenglet per la difesa: il Barça vuole 10 milioni

vedi letture

Con la cessione nei giorni scorsi di Matteo Gabbia in prestito al Villarreal, il Milan ha a disposizione al momento quattro centrali di difesa: Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Simon Kjaer. Ne servirebbe un altro visto che ci sono tre competizioni da affrontare e quindi in via Aldo Rossi sono al lavoro per trovare un nuovo rinforzo in quella zona di campo.

OCCHI SU LENGLET - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, un nome che attira parecchio i rossoneri è quello di Clement Lenglet, difensore classe 1995 del Barcellona che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Tottenham. Il giocatore francese è in uscita e per strapparlo ai blaugrana dovrebbe bastare una cifra intorno ai 10 milioni di euro. A Milanello, il centrale transalpino ritroverebbe anche due suoi ex compagni nella Francia, vale a dire Theo Hernandez e Olivier Giroud.

PROFILO ESPERTO - E' un profilo che piace in via Aldo Rossi perchè non né troppo giovane, nè troppo vecchio. E poi è un giocatore che ha maturato una certa esperienza visto che ha militato nella Ligue1 francese, nella Liga spagnola e in Premier League, oltre ad aver collezionato già 50 presenze in Champions League. Un rinforzo come Lenglet potrebbe quindi fare molto comodo al Milan che è tornato dalla tournée negli Stati Uniti dopo aver subito gol in tutte e tre le partite contro Real Madrid (tre), Juventus (due) e Barcellona (uno).