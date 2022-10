Gazzetta - Milan, obiettivo ottavi: tornare tra le migliori 16 in Europa è una necessità

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Le due sconfitta contro il Chelsea hanno un po' complicato tutto, ma il Milan può ancora qualificarsi agli ottavi di Champions League. Per farlo basteranno due vittorie contro Dinamo Zagabria e Salisburgo, due match insidiosi ma comunque assolutamente alla portata dei rossoneri. A tifare per il passaggio del turno, oltre ovviamente ai tifosi, c'è anche il nuovo proprietario Gerry Cardinale che vuole riportare il club rossonero al top pure nel mondo.

INTERESSE INTERNAZIONALE - E per farlo, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il primo passo fondamentale è tornare ad essere di nuovo, dopo parecchi anni, tra le migliori 16 squadre del calcio europeo. In questo modo si riaccenderà l'interesse internazionale sul Milan, portando maggiori introiti e dunque soldi da reinvestire poi per il potenziamento della rosa rossonera. Per ottenere tutto questo, non può bastare essere competitivi solo in Italia, ma ora serve fare il salto di qualità anche in Europa.

60 MILIONI - La qualificazione agli ottavi è ovviamente poi importante anche a livello economico: il superamento della fase a girone vale infatti circa 60 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere molto utili anche per sciogliere nelle prossime settimane il nodo del rinnovo di Rafael Leao. La trattativa resta complicata, ma l'eventuale guadagno Champions potrebbe dare una mano importante per aiutare il club di via Aldo Rossi ad avvicinarsi sempre di più alla richiesta dell'attaccante portoghese.