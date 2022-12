Gazzetta - Milan, oggi amichevole di lusso contro l'Arsenal: chance importante per Adli e Origi

MilanNews.it

Dopo un paio di giorni di allenamento a Dubai presso il Dubai Police Club, oggi il Milan giocherà la prima delle sue due amichevoli in terra araba: alle 15 italiane, infatti, i rossoneri affronteranno l'Arsenal all’Al-Maktoum Stadium, match valido per la Dubai Super Cup (sfida visibile su Sky e su DAZN, su Milannews.it ci sarà invece il consueto live testuale).

SEGNALI DA ADLI - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli dovrà fare a meno ancora di diversi giocatori importanti, ma si tratta comunque di un test importante per diversi giocatori, come per esempio Yacine Adli e Divock Origi. Il primo agirà da trequartista e vorrà dare certamente altri segnali positivi dopo il bellissimo gol segnato contro la Lumezzane qualche giorno fa a Milanello. Il giovane francese è ad un bivio e deve ancora decidere se restare in rossonero e giocarsi le sue carte oppure se andare sei mesi in prestito per accumulare minuti ed esperienza. Dopo il ritiro di Dubai, l'ex Bordeaux potrebbe avere le idee un po' più chiare.

TOCCA A ORIGI - Contro l'Arsenal, sarà poi un test importante per Divock Origi: dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente e condizionata da diversi problemi fisici, il centravanti belga ha voglia di tornare decisivo come a Liverpool, ma per farlo ha bisogno di essere aL top della forma. E queste amichevoli servono proprio a questo, oltre che a fare qualche esperimento come per esempio Tommaso Pobega nel ruolo di terzino sinistro (Theo Hernandez è ancora al Mondiale, mentre Ballo-Touré è in vacanza dopo il torneo in Qatar). In mezzo al campo, invece, c'è grande curiosità per vedere Aster Vranckx al fianco di Sandro Tonali.