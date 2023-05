Gazzetta - Milan, ora la Champions è a rischio: anche Pioli è preoccupato

MilanNews.it

La corsa Champions del Milan si è complicata parecchio dopo il pareggio di ieri sera a San Siro contro la Cremonese: mentre i rossoneri non sono andati oltre l'1-1 contro i grigiorossi, le altre squadre in lotta per i primi quattro posti, a parte la Roma, hanno vinto tutte e ora il Diavolo è 5° in classifica, a pari punti contro Atalanta e Roma e a -2 dall'Inter che è in quarta posizione.

PIOLI PREOCCUPATO - Dopo il deludente pari contro la Cremonese, anche Stefano Pioli ha manifestato tutta la sua preoccupazione per la corsa Champions del suo Milan: "Siamo delusi, nel modo più assoluto. Non volevamo un risultato così, mancano poche partite alla fine e se non cambiamo marcia faremo fatica ad arrivare tra le prime 4. Dobbiamo essere bravi a trasformare questa delusione fra tre giorni in una prestazione migliore. Dobbiamo crescere in fase realizzativa: siamo arrivati in area tante volte ma poi non siamo andati in vantaggio, ed è già successo anche in altre partite. Dopo si è complicata e abbiamo fatto più fatica. Abbiamo perso in lucidità e precisione, pensando individualmente e non più da squadra. Questo non ci ha favorito" le parole del tecnico rossonero riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport.

GAP EVIDENTE - Pioli non solo sperava di vincere ieri sera, ma anche di avere risposte positive dalle sue seconde linee, le quali invece hanno deluso ancora una volta e dimostrato che il gap con i titolari è piuttosto evidente. Sabato a San Siro contro la Lazio, il tecnico rossonero riproporrà la sua formazione migliore, anche perchè quel match è da vincere ad ogni costo, altrimenti la qualificazione alla Champions League 2023-2024 rischia di diventare una missione quasi impossibile.