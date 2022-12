Gazzetta - Milan, Pioli attende il rientro degli ultimi nazionali: Leao ok, incognita Salerno per Theo e Giroud

MilanNews.it

In casa rossonera mancano ancora tre nazionali all'appello: si tratta di Rafael Leao, Theo Hernandez e Olivier Giroud. Il portoghese si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, mentre i due francesi hanno concluso ieri il loro Mondiale, perdendo la finale contro l'Argentina. Ora anche loro avranno un po' di riposo prima di riunirsi al gruppo di Stefano Pioli. Ma quando torneranno a disposizione questi tre giocatori?

RIENTRI - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, Leao è atteso a Milanello il 26 dicembre, mentre Theo e Giroud dovrebbero vedersi a Milanello il 30, giorno in cui il Milan ha in programma l'ultima amichevole invernale prima della ripresa del campionato. Ovviamente i due francesi non parteciperanno a questo test, ma inizieranno a lavorare da soli nel Centro sportivo di Carnago.

DUBBIO SALERNO - Ce la faranno ad essere pronti per il match del 4 gennaio in casa della Salernitana? Se lo chiede stamattina anche la Rosea che spiega che in teoria dovrebbero farcela, ma chiaramente al momento non ci sono ancora certezze. Dopo l'amichevole di Eindhoven, il Milan avrà un giorno di riposo, quindi i due torneranno ad allenarsi in gruppo solo l'1 gennaio. La sensazione è che partiranno regolarmente per Salerno, poi toccherà a Pioli decidere se impiegarli dall'inizio oppure se farli iniziare dalla panchina e utilizzarli poi, in caso di necessità, a partita in corso.