Gazzetta - Milan, Pioli ha tutte le punte a disposizione: tra Monza e Trento l'esordio di Okafor e Chukwueze

Il reparto offensivo del Milan ha visto l'arrivo di diversi giocatori in questo mercato estivo: sono infatti sbarcati a Milanello prima Christian Pulisic dal Chelsea, poi Noah Okafor dal Salisburgo e infine Samuel Chukwueze dal Villarreal. L'obiettivo del dirigenti del Diavolo era quello di prendere giocatori di qualità, veloci e in grado di dare maggiore imprevedibilità all'attacco milanista.

TOCCA A PULISIC - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, stasera contro il Monza, nell'amichevole valida per il primo Trofeo Silvio Berlusconi, Stefano Pioli si affiderà inizialmente a destra a Pulisic, mentre a completare il reparto ci saranno i "soliti" Olivier Giroud e Rafael Leao. L'americano ha già giocato in quella posizione tutte le partite negli Stati Uniti e verrà confermato in quel ruolo anche stasera contro i brianzoli.

DOPPIA AMICHEVOLE - La grande curiosità dei tifosi milanisti sarà però tutta per Okafor e Chukwueze che a Monza partiranno dalla panchina, ma con ogni probabilità giocheranno qualche minuto nella ripresa. La loro grande occasione per mettersi in mostra sarà invece domani quando a Milanello il Milan sarà impegnato in un'altra amichevole contro il Trento. A meno di due settimane dall'inizio del campionato, Stefano Pioli vuole vedere in azione e dare minuti a tutti i giocatori della sua rosa e per questo ha organizzato due test uno dopo l'altro (la stessa cosa succederà nel week-end quando ci sarà sabato la sfida contro i tunisimi dell'ES Sahel e domenica quella contro il Novara). E tra i più attesi ci sono proprio i nuovi attaccanti Okafor e Chukwueze.