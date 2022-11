Gazzetta - Milan, riscatto e crocevia con il Salisburgo: Pioli si affida a Kjaer e Giroud

MilanNews.it

L'aspetto positivo di una stagione concentrata come quella che stiamo vivendo con partite ogni tre giorni è che si trova sempre presto l'occasione per provare a rialzare la testa in caso di pesanti battute d'arresto. A Torino il Milan ha perso male e ha visto il Napoli scappare a +6 ma la squadra di Pioli ha già l'opportunità di riscattarsi contro il Salisburgo domani sera, primo vero crocevia di questa stagione.

Certezza uno: Kjaer e Bennacer in campo

Come sottolinea questa mattina la Gazzetta dello Sport, in vista di uno scontro così delicato e importante, Stefano Pioli non può far altro che affidarsi alle sue certezze in campo. Una di queste si chiama Simon Kjaer chiamato a innalzare il livello prestazionale della retroguardia rossonera che sta pagando a caro prezzo diverse disattenzioni. Nonostante l'età e il lungo recupero dall'infortunio, i numeri parlano chiarissimo: con il danese in campo i gol subiti a partita sono 0.2, senza di lui la media sale a 1.1. Poco più avanti, a centrocampo, tornerà titolare dal primo minuto anche Ismael Bennacer, la cui assenza a Torino aveva fatto storcere il naso a molti. La coppia con Tonali è ormai affiatata e anche il centrocampista italiano sembra beneficiare dalla presenza dell'algerino. Tonali infatti viene alleggerito in fase di impostazione e può avere una posizione più libera anche circa gli inserimenti in fase offensiva.

Certezza due: Giroud per risollevare Rafa

Il talento portoghese Rafael Leao è reduce da una brutta prova contro il Torino in cui si è divorato due gol in avvio non riuscendo più a risollevarsi psicologicamente e venendo sostituito all'intervallo. Una batosta del genere, di cui si è parlato anche troppo perché in fondo serate storte capitano a tutti, non può che essere uno sprone per il 17 su cui il Milan ripone gran parte delle sue speranze anche per il passaggio del turno in Champions League contro il Salisburgo. Leao vuole riscattarsi senza dubbio e per farlo al meglio Pioli gli metterà al fianco Olivier Giroud con cui ha un'intesa vincente solida e che affonda le sue radici a partire dalla seconda metà di stagione scorsa. Il francese ha giocato solo gli ultimi minuti a Torino e verrà sfruttato sia per la sua grande esperienza che per la sua capacità innata di segnare gol sempre decisivi.