Gazzetta - Milan, ritorno di fiamma della Juve per Donnarumma: Demiral o Rugani nella trattativa?

Il nome di Gianluigi Donnarumma torna ad essere accostato alla Juventus in vista della prossima estate: a riportare il ritorno di fiamma dei bianconeri per il giovane portiere del Milan è questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che già nel 2016 il giocatore rossonero era entrato nel mirino del club piemontese. Quella volta tutto si arenò subito per la decisione di Gigio, il quale voleva continuare la sua avventura con la maglia del Diavolo.

RINNOVO COMPLICATO - In casa rossonera, il rinnovo di Donnarumma sarà un tema molto caldo nei prossimi mesi: secondo la Rosea, vista la situazione del club di via Aldo Rossi, sarà molto complicato prolungare nuovamente il contratto di Gigio che scade nel 2021 con uno stipendio da 6 milioni netti. La Juventus punta ad inserirsi e sta già muovendo i primi passi per provare a mettere le mani sul giovane portiere milanista.

CONTROPARTITA - Per arrivare a Gigio, i dirigenti bianconeri sarebbero pronti anche ad inserire nella trattativa anche una contropartita tecnica che piace al Milan, come per esempio uno tra Demiral e Rugani, i quali potrebbero essere degli obiettivi del mercato invernale della società rossonera che, oltra all'attaccante, cerca anche un difensore centrale da regalare a Pioli. Da capire, ovviamente, qual è la volontà di Donnarumma, il cui futuro sarà uno dei grandi temi che andrà affrontato nei prossimi mesi a Casa Milan.