Gazzetta - Milan, settimana importante per le uscite: CDK e Ballo-Touré vicini all'addio, giorni caldi per Krunic. E c'è il rebus Origi

Inizia una settimana importante per il mercato in uscita del Milan: secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, infatti, il club rossonero spera di risolvere tante situazioni in bilico entro Ferragosto, così da tornare poi a pensare a come puntellare la rosa di Stefano Pioli con qualche nuovo rinforzo. Al momento, i più vicini all'addio sono Charles De Ketelaere e Fodé Ballo-Touré.

VICINI ALL'ADDIO - Il belga è ad un passo dall'Atalanta e già nelle prossime ore potrebbe arrivare il suo ok al trasferimento a Bergamo: i due club hanno infatti già un accordo da qualche giorno sulla base di un prestito oneroso da tre milioni di euro più un diritto di riscatto da 23 milioni più bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita a favore del Diavolo. Per la fumata bianca manca solo il via libera di De Ketelaere, che appunto è atteso tra oggi e domani. Vicino all'uscita anche Ballo-Touré, su cui c'è il forte interesse del Werder Brema: il senegalese ha aperto alla destinazione, la trattativa si potrebbe chiudere per 3-4 milioni.

KRUNIC E ORIGI - Questa settimana si attendono poi novità anche sul fronte Rade Krunic, il quale continua ad essere nel mirino del Fenerbahçe: dopo aver raggiunto un'intesa di massima con il giocatore, ora i turchi devono convincere il Milan e sarebbero pronti a mettere sul piatto 7-8 milioni. Vedremo se basteranno ad ottenere il sì dei rossoneri che intanto stanno aspettando offerte concrete per Divock Origi. Per ora però non ne sono arrivate, se non qualche manifestazione d'interesse. L'attaccante belga è tornato ieri ad allenarsi in parte con il gruppo dopo aver saltato la tournée negli Stati Uniti, ma resta fuori dal progetto e quindi è in uscita, ma l'ingaggio da 4 milioni di euro non aiuta.