Gazzetta - Milan, si cambia a destra: Danjuma in prestito. Il giocatore è interessato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella prima conferenza stampa della stagione, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha fatto una dichiarazione importante: "In quella zona del campo (esterno destro offensivo, ndr) cerco uno contro uno". Per questo motivo, che sia 4-2-3-1 o 4-3-3, i rossoneri dopo Pulisic non vogliono fermarsi e puntare su qualcun altro. Chukwueze era e rimane il nome preferito ma la trattativa stenta a decollare e i rossoneri si tutelano con l'individuare qualche alternativa: il mirino è rimasto ugualmente puntato su Villarreal ma si è solo spostato su Arnaut Danjuma (QUI, l'anticipazione di MilanNews.it).

Apertura

La Gazzetta dello Sport questa mattina, confermando quanto detto da MilanNews.it nella serata di ieri (QUI), sottolinea come l'operazione che porterebbe Danjuma in rossonero si può fare in prestito. Il giocatore, nato in Nigeria ma che difende i colori dell'Olanda, già negli ultimi sei mesi ha giocato lontano da Villarreal e il Milan l'ha anche incontrato da vicino: Arnaut è stato al Tottenham dove però non ha inciso come si aspettava. Il Villarreal, che non lo considera nei suoi progetti, vorrebbe una cessione ma difficilmente qualcuno si presenterà con cifre importanti dunque intraprenderà nuovamente la via del prestito oneroso. Questo apre la strada a tante concorrenti a cui il Milan, eventualmente, deve prestare attenzione: le più accreditate sono Everton e Atalanta. Ovviamente gli inglesi sono avvantaggiati per la maggiore disponibilità economica alla voce ingaggio. Quel che conta, però, è che secondo la rosea Danjuma è interessato al Milan e lo ha comunicato nei primi contatti tra le parti.

Triplo

L'esterno olandese andrebbe a soddisfare una delle qualità che Pioli apprezza di più di un giocatore: la duttilità. Danjuma, infatti, non è semplicemente schierabile da esterno destro ma può essere impiegato anche a sinistra e come seconda punta: insomma una vera e propria arma a triplo taglio che potrebbe fare molto comodo al tecnico rossonero, specialmente se nella prossima stagione davvero si andrà incontro a un'alternanza tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3 come si ipotizza in questi giorni. Quel che conta, e ritorniamo a quanto detto inizialmente, è che a Danjuma piace attaccare e puntare il suo diretto avversario con il dribbling, aspetto che Pioli sta cercando anche a destra (a sinistra c'è già Leao, ovviamente) dopo essersi affidato in queste stagioni a Messias e Saelemekaers che avevano maggiori compiti di contenimento.