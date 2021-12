Gazzetta - Milan, si ferma anche Ibra: a Empoli tocca a Giroud. Il francese cerca il primo gol lontano da San Siro

Continua l'emergenza in casa rossonera, in particolare in attacco dove sono ai box ben quattro giocatori: si tratta di Ante Rebic, Rafael Leao, Pietro Pellegri e da ieri anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di stasera contro l'Empoli a causa di un sovraccarico al ginocchio sinistro. Contro i toscani, toccherà quindi ad Olivier Giroud guidare il reparto offensivo milanista.

TABÙ TRASFERTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il francese vuole finalmente sbloccarsi anche fuori casa: finora, infatti, il numero 9 rossonero ha segnato solo a San Siro, mentre in trasferta è ancora a secco. E quale occasione migliore per sfatare questo tabù se non il match di stasera sul campo dell'Empoli? Ovviamente Giroud non può essere al top della forma visto che è rientrato solo domenica contro il Napoli dopo un problema muscolare che gli aveva fatto saltare quattro partite.

INFORTUNI - La prima parte di stagione del francese è stata purtroppo condizionata dagli infortuni: l'ex Chelsea era partito alla grande con la doppietta al Cagliari, ma poi c'è stato il Covid, il mal di schiena, una ricaduta dello stesso problema e infine il guaio muscolare rimediato nella sfida di Champions League in casa dell'Atletico Madrid. Ora Giroud sta finalmente bene e punta ad essere finalmente protagonista anche lontano da San Siro.