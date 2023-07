Gazzetta - Milan, si lavora anche alle uscite: West Ham su Origi, Rebic verso il Besiktas

Il Milan è scatenato sul mercato e ha già chiuso sei colpi, ma è pronto a ufficializzarne presto un altro, vale a dire Samuel Chukwueze, il quale è atteso a Milano nelle prossime ore per le visite mediche e la firma sul contratto. In via Aldo Rossi, si lavora però anche sulle uscite, in particolare quelle di due giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico milanista, tanto da non essere stati convocati nemmeno per la tournée negli Stati Uniti: stiamo parlando di Divock Origi e Ante Rebic.

IN USCITA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il centravanti belga ha diversi estimatori, ma al momento il club più caldo su di lui è il West Ham che punta a riportarlo in Premier League. I rossoneri chiedono 8-10 milioni di euro, ma soprattutto puntano a risparmiare il suo importante ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni. Anche Ante Rebic è fuori dal progetto di Stefano Pioli e ha le valige pronte: l'attaccante croato è in trattativa con i turchi del Besiktas.

VUOTO DA COLMARE - Le loro due cessioni permetterebbe al Diavolo di liberarsi di due ingaggi pesanti e anche di un posto nel reparto offensivo milanista che poi dovrà essere riempito. Le opzioni sono due: o verrà tenuto Lorenzo Colombo, reduce da una buona esperienza in prestito al Lecce, oppure, nel caso in cui il Milan decida di cederlo nuovamente a titolo temporaneo per permettergli di giocare con maggiore continuità, i rossoneri andrebbero su un altro baby centravanti che possa crescere alle spalle di Olivier Giroud.