Gazzetta - Milan, sospiro di sollievo per Tonali: si ferma solo per pochi giorni. Niente Udinese, tornerà contro l'Atalanta

Sabato sera, subito dopo la fine dell'amichevole contro il Vicenza, in casa rossonera c'era un po' di preoccupazione per l'infortunio ai flessori di Sandro Tonali: in molti temevano uno stiramento e invece gli esami a cui si è sottoposto ieri hanno per fortuna escluso lesioni muscolotendinee. Stefano Pioli e tutto il Milan possono quindi tirare un bel sospiro di sollievo.

OK PER L'ATALANTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Tonali dovrà restare ai box solo pochi giorni: niente Udinese per il giovane centrocampista rossonero che però poi tornerà a disposizione per il match successivo in casa dell'Atalanta. Questa è certamente una bella notizia per Pioli che temeva di perdere per un mese uno dei suoi pilastri e invece alla fine l'ex Brescia se l'è cavata con una semplice contrattura che lo terrà fuori solo pochi giorni.

KRUNIC CONTRO L'UDINESE - Con Tonali out, sabato contro l'Udinese, nel primo match ufficiale della stagione, il tecnico del Milan ha comunque già pronto il sostituto: al fianco di Ismael Bennacer, apparso in ottima forma nelle ultime amichevoli estive, ci sarà infatti Rade Krunic, definito dallo stesso Pioli qualche giorno in un'intervista alla Gazzetta dello Sport come "un giocatore ingiustamente sottovalutato, dalle capacità tattiche incredibili". Nessuna preoccupazione quindi per l'allenatore rossonero che può guardare alla nuova stagione con grande ottimismo.