Gazzetta - Milan, stretta finale per Giroud: il francese ha scelto i rossoneri ed è pronto a dire sì

Il Milan lo ha scelto da tempo, e ora anche lui sembra aver scelto i rossoneri. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud è pronto a dire sì a Maldini. Perché l’opzione italiana - con il Diavolo tornato in alto in Serie A e rientrato sulla scena della Champions - lo affascina più di altre ipotesi.

SOLO MILAN - L’attaccante francese è attratto dall’idea di indossare una maglia storica come quella del Milan, così come lo alletta la prospettiva di essere l’alter ego di Ibrahimovic, se non addirittura il suo partner all’occorrenza. Per questo ha già bocciato le altre proposte. Giroud è il giocatore giusto per Pioli e il suo 4-2-3-1, il vice Ibra ideale per caratteristiche ed esperienza. E in rossonero avrebbe certamente maggiori chance di giocare.

FUMATA BIANCA - La trattativa con i dirigenti di via Aldo Rossi è stata avviata in modo costruttivo e prosegue nella giusta direzione. A Giroud piacerebbe continuare a guadagnare 4 milioni di euro netti (per due anni) e in quest’ottica va messo nel conto il suo status di straniero al debutto in Italia, che gli darebbe il diritto allo sconto del Decreto Crescita. La conclusione dell’affare è ormai vicina.