Gazzetta - Milan, tanti rigori a favore? Merito del gioco aggressivo dei rossoneri e di Ibra

Fino a questo momento, il Milan ha avuto 14 rigori a favore in Serie A, nessuno nei cinque campionati top europei ne ha avuti di più. In Italia, se ne sta discutendo molto, qualcuno sui social parla addirittura di favoritismo arbitrale nei confronti dei rossoneri, ma in realtà al Diavolo sono stati concessi tutti questi penalty semplicemente perchè c'era tutti a parte quello concesso contro la Roma.

AGGRESSIVITA' E VELOCITA' - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che se al Milan ha avuto così tanti rigori a favore il "merito" è del suo gioco aggressivo che porta tanti giocatori in area. A questo va aggiunta poi la grande velocità dei calciatori rossoneri che mette in difficoltà gli avversari e li costringe a fare fallo negli ultimi 16,5 metri di campo.

IN CONFUSIONE - Alcuni penalty sono stati guadagnati da Zlatan Ibrahimovic, la cui presenza in area mette paura a tutti: un esempio è il secondo rigore concesso al Milan contro il Bologna, con lo svedese che manda in confusione Soumaoro, il quale colpisce inspiegabilmente due volte il pallone con le mani. La fisicità di Ibra mette tutti in difficoltà e così spesso i difensori sono costretti ad usare le maniere forti per fermarlo oppure compiono gesti senza senso.